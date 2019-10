Аналитики оценили шансы Клейстерс выиграть теннисный турнир WTA в 2020 году

Недавно прославленная бельгийская теннисистка Ким Клейстерс объявила, что вернётся на корт в 2020 году после семилетнего перерыва.



«В 36 лет я чувствую, что я ещё слишком молода, чтобы уходить из спорта. И когда я вижу вдохновляющие примеры, как многие матери продолжают играть, то не могу дождаться возвращения. Хочу увидеть, что можно сделать на корте после рождения трёх детей», — сказала Клейстерс.



Букмекеры принимают ставки на успехи бельгийки. Так, поставить на то, что Клейстерс выиграет свой первый матч после возвращения, можно с коэффициентом 2.88. Это примерно 35% вероятности.



За 4.0 (25%) можно сделать ставку на то, что Клейстерс выиграет какой-либо турнир в 2020 году. Поставить на то, что бельгийка станет победительницей турнира WTA в одиночном разряде, можно за 4.32 (23%).



Коэффициентом 34.0 (3%) аналитики оценили вероятность победы теннисистки на турнире «Большого шлема» в 2020 году. За 51.0 (2%) можно поставить на то, что Клейстерс победит в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио.



Клейстерс – четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема». Впервые она завершила карьеру весной 2007 года в возрасте 23 лет. На тот момент у неё была победа на US Open 2005. После рождения первого ребёнка Ким вернулась в августе 2009-го и выиграла ещё три турнира: US Open 2009, US Open 2010 и Australian Open 2011. Сейчас у Клейстерс трое детей.



