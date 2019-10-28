Эксперты оценили шансы Александры Трусовой выиграть Олимпиаду-2022

15-летняя россиянка Александра Трусова на минувших выходных победила на Гран-при Skate Canada. За произвольную программу российская фигуристка получила 166,62 балла, обновив собственный мировой рекорд.



Кроме того, Трусова установила ещё один мировой рекорд, набрав по сумме двух программ 241,02 балла. После завершения соревнований фигуристка заявила, что рада победе, но собирается работать над ошибками по возвращении в Москву. Для 15-летней россиянки Skate Canada стал первым международным турниром во взрослом фигурном катании.



Букмекеры оценили шансы юной россиянки выиграть Олимпиаду-2022 в женском одиночном катании. Поставить на победу Трусовой можно с коэффициентом 7.50. Это примерно 13,3% вероятности.



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