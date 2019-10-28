«Сибирь» – «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Автомобилист».



Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.85.



«Автомобилист» сейчас разочаровывает болельщиков и показывает не те результаты, которых от него ждали. В прошлом сезоне это была одна из сильнейших команд, а в текущем они очень часто проигрывают. Также в прошлом сезоне очень хорошую игру показывал вратарь команды Якуб Коварж. «Автомобилист» способен прибавить в дальнейшем, но сейчас «Сибирь» сильнее.



У «Автомобилиста» травмирован Джефф Плэтт. Этот фактор тоже в какой-то степени влияет на игру. Но в целом вся команда сейчас не в лучшей форме, отсюда и неудачные результаты. «Сибирь» очень хорошо играет дома в этом сезоне, поэтому я считаю их фаворитами. Конечно, «Автомобилист» по потенциалу сильная команда, но всё-таки хочу поставить на хозяев. Ожидаю сложной, упорной игры и победы «Сибири» или в одну шайбу в основное время, или же за его пределами», — сказал Вуйтек.



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