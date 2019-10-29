«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в одну шайбу за 6.75.



«Нет в нашем хоккее более ярко выраженных антиподов, но в то же время настолько уважающих друг друга, чем Ярославль и Нижний Новгород. Началось это с тех незапамятных времен, когда обе команды назывались «Торпедо» и считались одноклубниками. Нижегородское «Торпедо» тогда повалилось вниз и по дороге встретилось с резво поднимающимся Ярославлем. И – понеслась…



Клубное руководство всегда относилось друг к другу с высочайшим пиететом, помогали друг другу всегда чем могли и как могли. Между прочим, даже молодого и перспективного Ваню Ткаченко отдали в Нижний, откуда его в последний момент выдернул пан Вуйтек. А меньше чем через два года Ваня стал не только двукратным чемпионом России, но и серебряным призёром чемпионата мира. Что по тем безрыбным временам было грандиозным событием. И всё это происходило на фоне безумной вражды футбольных Нижнего и Ярославля, сопровождавшихся поножовщинами и взаимным сжиганием автобусов.



И матчи между «Торпедо» и «Локомотивом» всё как на подбор — от ножа. Из девяти последних лишь один завершился с разницей в две шайбы, остальные — в одну. Из этих девяти пять закончились за пределами основного времени. Нечто подобное наверняка ждет болельщиков и на этот раз.



«Торпедо» бултыхается не пойми как, но при этом в зоне плей-офф сидит прочно. «Локомотив» уверенно идёт вверх после шока начала сезона. Именно этот подъём и должен стать решающим. Ярославцы победят, с минимальным преимуществом, скорее всего со счетом 3:2, поскольку он наиболее любимый между этими командами, зато в основное время. По-другому у «Торпедо» с «Локомотивом» не бывает», — сказал Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.