«Трактор» – «Динамо» Мн: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Динамо» (Минск).
Ставка: победа «Трактора» за 2.00.
«Для меня фаворит в этом матче — «Трактор», потому что они играют дома. А у минского «Динамо» будет перелёт в Челябинск, и это станет важным фактором в этой игре. «Трактор» и «Динамо» (Минск) — аутсайдеры своих конференций, но потенциал у «Трактора» выше. Им может не хватать мастерства, чтобы обыгрывать, например, «Авангард» или «Ак Барс». Но такие команды, как минское «Динамо», челябинцы должны побеждать.
У «Динамо» серия из восьми поражений подряд, и они, по моему мнению, главные аутсайдеры чемпионата. У них нет мастерства, которое позволило бы им уверенно выступать в КХЛ.
Лёгкой игры для «Трактора» не будет, но всё-таки ожидаю уверенной победы хозяев примерно со счётом 4:2. «Трактор» может забросить четыре шайбы в этой игре и даже больше. У минчан тоже будут моменты, и они смогут забросить одну-две шайбы», — сказал Вуйтек.
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