«Сибирь» – ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.64.



«ЦСКА после недавнего поражения от «Йокерита» (0:3) в ближайших матчах будет мотивирован и постарается набрать максимальное количество очков. В поединке против «Сибири» армейцы являются фаворитами, и в целом я считаю их лучшей командой в КХЛ.



«Сибирь», конечно, тоже хорошо играет в этом сезоне, бьётся в каждом матче, но добиться положительного результата против ЦСКА она не сможет. ЦСКА надёжно действует в обороне, проводит хорошие контратаки и за счёт них добивается результата.



В этой игре сможет принять участие нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, пропустивший последние матчи своей команды. И это фактор, который повлияет на результат. Капризов — игрок номер один в ЦСКА, и от него многое зависит в игре команды.



ЦСКА превосходит новосибирцев в классе, и гости способны выиграть с разницей больше чем в одну шайбу. ЦСКА, вероятнее всего, забьёт 1-2 гола, а потом будет играть от обороны и в контратаках ещё сможет реализовать свои шансы», — сказал Вуйтек.



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