«Авангард» – «Амур»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Амур».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.90.



«Авангард» — явный фаворит этого матча. Правда, Хабаровск неплохо сыграл в своём прошлом матче, но в матче с одним из лидеров Востока он не сможет набрать очки. Конечно, у «Авангарда» в последнее время неудачные результаты, но, с другой стороны, они намного превосходят «Амур» в классе игроков и качестве игры. «Авангард» без проблем сможет одержать победу. «Амур» — это удобный соперник, чтобы снова начать побеждать. «Авангард» точно способен забросить минимум три шайбы в ворота «Амура». А возможно, их будет и больше.



У «Амура» в этом матче нет никакой другой возможности, кроме как играть от обороны, потому что он уступает в классе сопернику. Их шанс в том, что хорошо проявит себя вратарь, и они смогут использовать контратаки. Хабаровчанам будет очень тяжело в этой игре против более сильной команды. «Авангард» сможет выиграть это матч с разницей в две и более шайбы», — сказал Вуйтек.

«Авангард» — «Амур». Прогноз: Бек и Войнов не сразу найдут путь к воротам гостей Дальневосточники за 24 матча пропустили в первом периоде лишь семь шайб.