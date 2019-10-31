«Авангард» — «Амур». Прогноз: Бек и Войнов не сразу найдут путь к воротам гостей

1 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Авангард” на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина встретится с “Амуром”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время можно с коэффициентом 1.47.

Анализ матча «Авангард» — «Амур» (01.11.2019)

Обе команды неудачно закончили октябрь, потерпев на двоих пять поражений подряд. Три из них на счету “Авангарда”, который при Бобе Хартли приучил к тому, что за плохой игрой обычно следует хорошая. Однако на этот раз чёрная серия затянулась: три неудачи кряду и четыре — в пяти матчах.



При этом омичи по большей части отдают близкие игры и в защите выглядят как минимум терпимо. А вот с атакой огромные проблемы: травмированных много, а вернувшиеся из лазарета хоккеисты пока только набирают форму и не готовы давать результат. Команда немного выдохлась из-за короткой скамейки, но это нормально. Уже совсем скоро пауза на Евротур.



Тем не менее в пяти последних поединках заброшено две шайбы — это хуже, чем просто ужасно. “Металлург” (0:3) напрочь уничтожил оппонента капканами в средней зоне. “Салават” (2:1 Б) был сильно хуже в течение 40 минут, но полностью переиграл омичей в третьем периоде. А вот три последующих игры получились довольно похожими.



Во всех случаях качество хоккея было примерно равным. И всякий раз “ястребы” уступали. С “Куньлунем” (0:3) откровенно не повезло — вратарь поймал кураж и совершил несколько отменных спасений. ЦСКА (1:2 Б) выстоял в меньшинстве при равном счёте и победил в серии буллитов. А “Динамо” (0:1) мало что позволило у своих ворот и воспользовалось нерасторопными действиями Бобкова, который позволил Шипачёву затолкать шайбу в ближний угол за четыре секунды до перерыва.



Непосредственно по общему впечатлению у подопечных Боба Хартли всё вполне терпимо: проблемы с созиданием периодически возникают, но к третьему месяцу непрерывной игры похожее случается у многих. Беда в первую очередь с реализацией. Также в последнее время забарахлило большинство, а оно крайне значимо именно в такие моменты, когда атака зависает.



“Амур” в октябре выдал отрезок из пяти побед в шести матчах, заметно подтянувшись к зоне плей-офф. Однако сейчас дальневосточники заканчивают очень непростой выезд и видно, что сил у них осталось совсем немного. Оно и неудивительно: четыре гостевых поединка за неделю по маршруту Челябинск — Казань — Нижнекамск — Балашиха.



“Трактор” удалось обыграть (2:1), “Ак Барсу” — навязать борьбу (1:3), а вот с “Нефтехимиком” “тигры” потеряли одно очко (3:4 Б). Они быстро забили две шайбы и вели со счётом 3:1 к 53-й минуте, но всё же не дотерпели. Во втором и третьем периоде нижнекамцы натурально висели на воротах Аликина, а без перерыва бросаться под шайбу и сохранять концентрацию на фоне усталости крайне сложно.



В общем, хозяева сравняли счёт и победили по буллитам. “Амур” всё равно обошёл “Автомобилист” в турнирной таблице Востока, но с учётом хода игры вряд ли может быть доволен результатом. С “Авангардом”, конечно, будет ещё тяжелее. Все аргументы говорят в пользу “ястребов”.



Во-первых, преимущество своего льда. Во-вторых, лишний день отдыха. Опять же, гости уже неделю играют за пределами родной площадки. Третье — очные встречи, омичи одержали пять побед в шести предыдущих поединках с “тиграми”. С мотивацией после трёх поражений подряд у них тоже вряд ли возникнут проблемы.



Словом, тут логичнее играть от фаворита. Лезть в форы точно не будем: “Авангард” сейчас не слишком хорош, а “Амур” крайне редко отпускает кого-то без борьбы. Пожалуй, можно присмотреться к двум вариантам: П1 с разницей в 1-2 шайбы за 2.70 и П1 + ТМ 5,5 шайбы за 2.06. Дальневосточники — низовая команда, да и “ястребы” в последнее время результативностью не блещут.

Вторая ставка рискованная — “Авангард” не забьёт в первом периоде за 2.22. Дело в том, что подопечные Александра Гулявцева за 24 поединка пропустили в стартовые 20 минут лишь семь раз. Скорее всего, по ходу встречи преимущество хозяев в свежести окажется решающим, но лёгкой прогулки у фаворита точно не будет.

Ставки на матч «Авангард» — «Амур»

У “ястребов” преимущество своего льда и лишний день отдыха, к тому же они одержали пять побед в шести предыдущих поединках с “тиграми”. Пожалуй, можно присмотреться к двум вариантам: П1 с разницей в 1-2 шайбы за 2.70 и П1 + ТМ 5,5 шайбы за 2.06. Дальневосточники — низовая команда, да и “ястребы” в последнее время результативностью не блещут.



Ставка №1: победа “Авангарда” и тотал меньше 5,5 шайбы за 2.06.



Ставка №2: “Авангард” не забьёт в первом периоде за 2.22.