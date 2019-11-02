«Сочи» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Тамбов» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Сочи» всухую за 2.80.



«Только что эти две команды выходили из ФНЛ. Сейчас говорят, что «Тамбов» совсем плох в финансовом плане, тем не менее последний матч выиграл — 3:0. Победа пришла с «Сочи», грозой авторитетов. Но, естественно, «Сочи» сильнее. Там 7 футболистов, игравших за «Зенит», в том числе и в Лиге чемпионов.



Готов был поставить на «Сочи» с форой. Но возьму «победу «Сочи» всухую». Пора уже сочинцам не пропускать, качество состава позволяет».

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