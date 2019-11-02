«Сочи» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Тамбов» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Сочи» всухую за 2.80.
«Только что эти две команды выходили из ФНЛ. Сейчас говорят, что «Тамбов» совсем плох в финансовом плане, тем не менее последний матч выиграл — 3:0. Победа пришла с «Сочи», грозой авторитетов. Но, естественно, «Сочи» сильнее. Там 7 футболистов, игравших за «Зенит», в том числе и в Лиге чемпионов.
Готов был поставить на «Сочи» с форой. Но возьму «победу «Сочи» всухую». Пора уже сочинцам не пропускать, качество состава позволяет».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 2 ноября 2019
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 ноября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:18
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 31 октября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30