«Денвер» — «Майами»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Денвер» — «Майами».



Cтавка: минимум 216 очков в матче за 2.65.



«Денвер» сохранил прошлогодний состав почти на 100 процентов. Связка 1-го и 5-го номеров в лице Джамала Мюррея и Никола Йокича работает безотказно и с очень высокой производительностью. Ветеран Пол Миллсэп по-прежнему отлично защищается и подбирает на обоих щитах то, что не успевает подобрать Йокич.



Пара атакующих защитников — Гэри Харрис и Уилл Бартон — в атаке обеспечивают процент попаданий со средней и дальней дистанций. Глубокую ротацию тренеру Майклу Мэлоуну обеспечивают Монте Моррис, Малик Бизли, Торри Крейг, Хуан Эрнангомес и Мэйсон Пламли. Эксперты отмечают невысокий средний рост стартовой пятёрки, но «Денвер» не проигрывает подбор. Напомню, город Денвер расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря. Играть там гостям достаточно сложно из-за сравнительно низкого уровня кислорода в воздухе.



«Майами» отлично начал сезон. Тренер Эрик Споэльстра сделал великолепную находку. Два новичка — разыгрывающий Кендрик Нанн и атакующий защитник Тайле Хирроу — выходят в старте и играют результативно и надёжно в обороне. В пятёрке кроме них выходят Джастин Уинслоу, Джимми Батлер и Бэм Одебайо. Очень атлетичная и быстрая пятёрка. Ветераны Драгич, Робинсон, Олиник и Ленард обеспечивают качественную ротацию. Отмечу, «Майами» входит в топ-5 по результативности, подборам и защите».



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