«ПСЖ» — «Брюгге»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Брюгге» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: «ПСЖ» не проиграет и минимум 4 мяча в матче за 1.97.
«Здесь всё предельно понятно. У «ПСЖ» три игры — три победы, и ещё ни разу парижане не пропускали в этой Лиге чемпионов. Я вполне допускаю, что он не пропустит и от «Брюгге» дома. Хотя рано или поздно серии заканчиваются.
После поражения от «Дижона» «ПСЖ» злой, будет рвать и метать. «Брюгге» — команда крепкая, хорошо сыграла с «Галатасараем», не проиграли на «Бернабеу» мадридскому «Реалу». Но, конечно, эта команда не ровня «ПСЖ», пусть у Парижа не будет Неймара, Менье, а Верратти под вопросом. Париж всё равно выиграет, причём убедительно.
Сыграл бы за 1.92 сухую победу хозяев. Да, Париж ещё не пропускал, а все серии заканчиваются, может удивить и «Брюгге», как сделал «Дижон». Но в любом случае жду много голов от Парижа. Основной вариант для меня — «победа «ПСЖ» и тотал больше 3,5 мяча». Четыре мяча в этом матче мы можем увидеть. Интересно, что на «Винлайне» победа «ПСЖ» и тотал больше 3,5 мяча идёт за 1.91, а «ПСЖ» не проиграет и тотал больше 3,5 мяча» — почти двойка», — сказал Генич.
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