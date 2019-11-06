«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм».



Ставка: «Тоттенхэм» забьёт минимум 2 мяча за 3.26.



«У «Тоттенхэма» чудовищный период: за последние шесть матчей только одна победа. И, как это ни странно, победа как раз над «Црвеной», у себя дома был серьёзный разгром 5:0. А всё остальное – катастрофа. Команда пропускает пачками, в обороне беда, в атаке тоже не всё так отлажено, как могло бы быть.



Это Лига чемпионов, и «Црвена Звезда» за эти 0:5 будет мстить серьёзно. Они у себя дома выглядят очень хорошо. И регулярно забивают. Только в четырёх матчах из последних 25 на домашнем поле они не смогли забить. Не так давно здесь был «Олимпиакос» и почувствовал, что такое боль, проиграв 1:3. В прошлом сезоне здесь не смогли выиграть «Ливерпуль» и «Наполи». А сейчас приезжает команда, которая страдает в обороне и пропускает много.



Поэтому у «Црвены» будут хорошие шансы на успех в этой игре. Но одного мяча будет недостаточно, чтобы претендовать даже на ничью против сильного «Тоттенхэма». Поэтому думаю, что ТБ (1,5) для «Црвены» на домашнем стадионе за такой приличный коэффициент смотрится очень даже хорошо», — сказал Казанский.



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