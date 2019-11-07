«Копенгаген» — «Динамо» (Киев): прогноз Игоря Гамулы на Лигу Европы

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Копенгаген» — «Динамо» (Киев).
Ставка: ничья за 3.26.
«Безусловно, я жду очень весёлой и интересной игры. Тем более на этот результат есть все предпосылки. Обе команды играют в яркий футбол и способны порадовать всех болельщиков качественным зрелищем.
Это уже второе противостояние команд. Первое прошло пару недель назад, тогда победитель не был выявлен, встреча закончилась ничейным результатом 1:1. «Копенгаген» в Киеве показал очень хороший футбол, действуя цепко и организованно на каждом участке поля, поэтому «Динамо» в Дании будет очень тяжело.
Чтобы выйти на чистое первое место в группе, «Динамо» необходимо добавить в свой актив три очка после визита в Данию.
«Динамо» сейчас в хорошей форме. На минувшей неделе киевляне выбили из Кубка Украины «Шахтёр». После той ямы, в которую загнал команду Михайличенко, футболистам удалось набрать форму. Сейчас идёт эмоциональный выброс, футболисты хорошо двигаются, хорошо готовы физически. В матче с «Шахтёром» Киев сыграл 120 минут на одном дыхании, просто задавив соперника.
Футбол «Копенгагена» — силовой и сильный, что типично для датчан, он подходит для «Динамо». Мой прогноз — ничья с коэффициентом 3.26», — сказал Гамула.
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