«Сассуоло» — «Болонья»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2019/20 «Сассуоло» — «Болонья».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.91.



«Понятно, что «Болонья» умеет биться и в последнее время очень хорошо зарабатывает очки, но всё равно иногда, как мне кажется, ей не хватает качества.



Продав лидеров летом, «Сассуоло» пытается найти новых. Среди них Берарди, который вернулся в лучшую форму, забивает регулярно.



Я думаю, что в этом матче будет достаточно открытый футбол. И я бы поставил на то, что обе команды забьют и будет тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.



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