«Норвич» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Норвич» — «Уотфорд».



Ставка: победа «Уотфорда» с форой (0) за 1.92.



«Если закрывать 12-й тур АПЛ будут две верхние команды, то открывать — две нижние.



«Норвич» последний раз побеждал 14 сентября, тогда же последний раз забивал Пукки. С тех пор «канарейки» сыграли шесть матчей и проиграли в пяти из них.



Где-то месяц ушло у команд АПЛ на изучение манеры игры горячего финского парня. И вот после того, как он забил к сентябрю шесть мячей, ему особо ничего и не позволяли. Да и сами новички элиты подсели. Впереди пропала острота, а оборона какой была, такой и осталась…



«Уотфорд» потихоньку прибавляет после смены тренера. До сих пор у «шершней» ни одной победы, но, думаю, она наконец случится в одном из двух ближайших матчей. К тому же вот-вот, может, даже в Норвиче, вернётся Трой Дини, и тогда с завершением атак дела точно наладятся.



Скорее всего, гости добудут здесь как минимум очко», — сказал Петросьян.