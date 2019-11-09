«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Челси» всухую за 2.35, тотал меньше 2,5 мяча 2.45.
«В ноябре футбольные матчи идут в режиме нон-стоп. Клубы только играли в Лиге чемпионов, а уже возвращаемся к делам национальных первенств.
В Англии в центре внимания лондонское дерби «Челси» — «Кристал Пэлас». Несмотря на то что команды соседствуют в турнирной таблице, фаворит в этой встрече определён. Фрэнк Лэмпард постепенно налаживает игру команды, ближайший резерв выходит на лидирующие роли. В матче с «Кристал Пэлас» хочется предложить несколько ставок.
Во-первых, на то, что только «Челси» забьёт в этом матче. Здесь коэффициент 2,35. Мне кажется, будет низовая игра, потому что в последнее время команды забивают меньше, чем хотелось бы болельщикам. Предлагаю поставить на то, что «Челси» выиграет всухую, но будет низовой матч, счёт 1:0 или 2:0».
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