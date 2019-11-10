«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на чемпионат Англии

Футбольный комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в 12-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Ливерпуль» победит за 2.62.



«Достаточно взглянуть на турнирную таблицу, чтобы оценить важность предстоящего матча. У «Ливерпуля» 31 очко и первое место, у «горожан» — на шесть очков меньше и вторая строчка.



Победа хозяев не только увеличит разрыв между командами до девяти очков, но и придаст дополнительную уверенность парням Юргена Клоппа. Хотя и сегодня красные — супербоевой коллектив, способный переламывать неудачно складывающиеся матчи, вырвать победу не только на последних минутах, но и на последних секундах.



Кстати говоря, «Ливерпуль» при Клоппе больше шести раз выигрывал матчи благодаря голам на последних мгновениях встречи. А за всю историю у мерсисайдцев их 35. Фантастический результат! И «Ливерпуль», и «Ман Сити» — флагманы британского футбола, за которыми тянутся другие команды.



«Ливерпуль» не знает неудач на «Энфилде» с апреля 2017 года, тогда проиграли в матче с «Кристал Пэлас». Сейчас серия без поражений составляет 45 матчей. Более того, мерсисайдцы выиграли 12 матчей кряду дома.



Ставлю на победу хозяев с коэффициентом 2.62. Это момент истины для «Ливерпуля», который уже 30 лет не выигрывает АПЛ».



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