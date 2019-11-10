«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на чемпионат Англии

Футбольный комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в 12-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Ливерпуль» победит за 2.62.
«Достаточно взглянуть на турнирную таблицу, чтобы оценить важность предстоящего матча. У «Ливерпуля» 31 очко и первое место, у «горожан» — на шесть очков меньше и вторая строчка.
Победа хозяев не только увеличит разрыв между командами до девяти очков, но и придаст дополнительную уверенность парням Юргена Клоппа. Хотя и сегодня красные — супербоевой коллектив, способный переламывать неудачно складывающиеся матчи, вырвать победу не только на последних минутах, но и на последних секундах.
Кстати говоря, «Ливерпуль» при Клоппе больше шести раз выигрывал матчи благодаря голам на последних мгновениях встречи. А за всю историю у мерсисайдцев их 35. Фантастический результат! И «Ливерпуль», и «Ман Сити» — флагманы британского футбола, за которыми тянутся другие команды.
«Ливерпуль» не знает неудач на «Энфилде» с апреля 2017 года, тогда проиграли в матче с «Кристал Пэлас». Сейчас серия без поражений составляет 45 матчей. Более того, мерсисайдцы выиграли 12 матчей кряду дома.
Ставлю на победу хозяев с коэффициентом 2.62. Это момент истины для «Ливерпуля», который уже 30 лет не выигрывает АПЛ».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 10 ноября 2019
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 9 ноября 2019
-
20:50
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:00