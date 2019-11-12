«Северсталь» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Барыс».
Ставка: победа «Барыса» минимум в 2 шайбы за 3.00.
«Ближе к первой паузе нынешнего регулярного чемпионата будущие соперники словно бы поспорили, кто из них финиширует хуже. Победила «Северсталь» с серией из восьми поражений против пяти скромных проигрышей у казахстанцев. Поезд в плей-офф уходит от череповчан всё дальше, и это действительно поезд, потому что замыкает зону плей-офф «Локомотив».
У «Барыса», несмотря на пять поражений, не всё так мрачно. Жирку было накоплено достаточно, и это позволило казахстанцам не вывалиться из зоны плей-офф и относительно спокойно пережить нелёгкие времена, когда пришлось играть едва ли не со всеми лидерами сезона подряд. То есть искать какие-то серьёзные проблемы у «Барыса» смысла нет, эти ребята действуют в строгом соответствии с табелем о рангах КХЛ: выигрывают у кого могут, проигрывают кому не могут, просто в последних турах подряд собрались те, с кем казахстанцы не могут. Отсюда и результат, а так всё нормально.
Думается, что в череповецком матче проблема тяжёлого определения фаворита не стоит. «Барыс» должен кушать «Северсталь» и непременно её съест со всеми потрохами. Сделает он это в основное время и с небольшим, но убедительным преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.
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