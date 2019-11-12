«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Сан-Хосе» — «Эдмонтон».



Ставка: победа «Эдмонтона» с учетом ОТ за 2.10.



«Сан-Хосе» много проигрывал в начале сезона, но сейчас стабилизировал игру, одержав три победы подряд. У «Сан-Хосе» были проблемы с обороной. Бернс, Карлсон в сумме имели -22 за полезность какое-то время. Сейчас они мало позволяют соперникам бросать по воротам. В последней победной серии «акулы» позволяли бросать по своим воротам где-то 22–23 раза. Это очень мало. «Сан-Хосе» продолжает попытки цементировать свою оборону, при этом случаются проколы. Выиграли у «Миннесоты» — 6:5, но «Миннесота», бросив всего 25 раз, забросила 5 шайб. Порой не очень хорошо играет вратарь или косячат защитники.



«Эдмонтон» выиграл последние два матча. Понравилось, что в поездке по Калифорнии «Эдмонтон» разнёс «Анахайм» (6:2). Когда в ударе Коннор Макдэвид, когда он делает хет-трик, когда забивает умопомрачительный гол, такую команду остановить очень трудно.



Думал, смотрел на «Фонбете» коэффициенты, никак не мог определиться. Решил сделать так. На итоговую победу «Сан-Хосе» дают 1,73. Команда играет дома, и букмекеры думают, что она будет продолжать победную серию. На итоговую победу «Эдмонтона» — 2,10. Команды равные, поэтому беру итоговую победу «Эдмонтона». Если дело дойдёт до овертайма, то преимущество будет у «Эдмонтона». То же самое касается и буллитов. У «Эдмонтона» выше исполнительское мастерство.



«Сан-Хосе» может выиграть у «Эдмонтона» в основное время. Опять будет сушить соперника, но попробуй посушить «Эдмонтон». Команда не так часто делает всего 25 бросков за матч, но даже если это и получится, то там такие мастера, что шайбы забросить смогут, как та же самая «Миннесота». Беру итоговую победу «Эдмонтона». Рискую, но коэффициент понравился».



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