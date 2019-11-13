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«Амур» – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

«Амур» – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – СКА.

Ставка: победа СКА за 1.70.

«СКА в последнее время выступает нестабильно, и у них была неудачная серия матчей. Команда уже долгое время не может выиграть в рамках основного времени. Они должны собраться и показать, что являются одним из главных фаворитов чемпионата. Поэтому я думаю, что они смогут победить, даже играя в гостях.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов был в расположении сборной России и в этой паузе не принимал участия в тренировках СКА. Но, возможно, это пойдёт на пользу, так как игроки отдохнули от тренера и сейчас всё пойдёт по-другому, как оно и должно идти, потому что у СКА хорошая команда.

Конечно, не жду лёгкой победы СКА, потому что им предстоит дальний перелёт. Лететь в Хабаровск нужно около десяти часов, но всё равно класс команды скажется, и они смогут выиграть в основное время. Также можно отметить, что «Амур» является удобным соперником для СКА: команда из Санкт-Петербурга выиграла все шесть последних личных встреч.

«Амур» — это аутсайдер Восточной конференции, и я думаю, что они так им и останутся. Им будет очень тяжело улучшить своё положение. Хабаровчанам сложно играть, потому что у них постоянные перелёты, и тяжёлый режим сказывается на команде.

Лидеры «Амура», братья Томаш и Гинек Зогорна, выступали за сборную Чехии в матчах Кубка Карьяла, провели там три матча. И в предстоящем матче они не смогут проявить себя, что повлияет на атаку «Амура», — сказал Вуйтек.

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СКА не проигрывал в Хабаровске с октября 2007 года.
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