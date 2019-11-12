«Амур» — СКА. Прогноз: Лехтеря и Ткачёв помогут Кудашову в трудный момент

13 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Хабаровске встретится со СКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.75.

Анализ матча «Амур» — СКА (13.11.2019)

СКА очень слабо провёл первую часть регулярного чемпионата, набрав в 27 матчах лишь 32 очка. Этого хватило для второго места на Западе, но тут прежде всего стоит благодарить регламент, согласно которому лидер дивизиона по умолчанию входит в топ-2 конференции.

На деле ситуация выглядит следующим образом. По набранным очкам петербуржцы (32 балла) уступают ЦСКА (39) и «Витязю» (35), хотя провели на два матча больше. А по потерянным очкам они уступают, например, «Йокериту», который занимает седьмое место на Западе.

В общем, плотность в турнирной таблице небывалая, а потому в случае неудачного дальневосточного турне «армейцы» уже через 7-9 дней рискуют оказаться, скажем, на пятой-шестой строчке в конференции. Впрочем, календарь отнёсся к ним благосклонно: лететь в гости к «Амуру», «Куньлуню» и «Адмиралу» сразу после паузы — далеко не худший вариант.

На этот раз вызов в сборные получило не такое большое количество хоккеистов СКА, как в прошлом году, так что уровень физической готовности должен быть неплохим. После трёх матчей на Дальнем Востоке подопечные Алексея Кудашова получат пять дней на отдых и обратную акклиматизацию — расписание щадящее.

Шансы «Амура» спасти сезон минимальны, но винить кого-то ещё в этом трудно. «Тигры» бьют все рекорды по количеству поражений с разницей в одну шайбу, из раза в раз умудряясь показывать симпатичный хоккей и оставаться с пустыми руками. Индивидуального мастерства исполнителям группы атаки, очевидно, не хватает.

У хабаровчан не так давно всё равно состоялся очень хороший отрезок — девять побед в 13 матчах. Но за ним последовала выездная серия, в рамках которой пришлось провести четыре поединка по графику «игра через день» с крепкими противниками — «Ак Барсом», набравшим ход «Нефтехимиком» и «Авангардом».

Результат печальный — три поражения и всего одно очко. Хотя «Амур» выглядел заметно хуже соперника только в Казани, да и там, в принципе, при должном везении мог зацепиться за очки. Подопечные Александра Гулявцева замыкают таблицу Востока, отставая от зоны плей-офф на семь очков. Не смертельно, но грустно.

«Амур» — традиционно низовая команда, которая берёт своё за счёт организации. В среднем в матчах с её участием забрасывается лишь 3,8 шайбы. Последние очные встречи также намекают на скромную результативность: 0:2, 2:3, 1:2, 0:3.

Кроме того, СКА не проигрывал в Хабаровске аж с октября 2007 года, то есть было это ещё в рамках Суперлиги. «Тигры» при помощи «Платинум-Арены» непременно дадут бой фавориту, но для итоговой победы должно сложиться сразу несколько факторов: безупречная работа вратаря, минимальное количество удалений, хорошая реализация моментов.

Мы бы выбирали между вариантами Х2 + ТМ 4,5 шайбы за 2.15 и ИТМ 1,5 шайбы «Амура» за 1.93. Также можно проверить гол Йори Лехтеря за 3.55. Опытный финн — лучший снайпер СКА в сезоне (10 шайб), при этом он не участвовал в Кубке Карьялы и был избавлен от дополнительной нагрузки.

Следовательно тренерский штаб гостей точно не будет его беречь и наградит привычным айстаймом: много времени в равных составах, важная роль в большинстве, ключевые смены. Раз так, несколько возможностей отличиться у него наверняка появится.

Ставки на матч «Амур» — СКА

«Амур» — традиционно низовая команда, которая берёт своё за счёт организации. В среднем в матчах с её участием забрасывается лишь 3,8 шайбы. Последние очные встречи также намекают на скромную результативность: 0:2, 2:3, 1:2, 0:3. Кроме того, СКА не проигрывал в Хабаровске аж с октября 2007 года. Мы бы выбирали между вариантами Х2 + ТМ 4,5 шайбы за 2.15 и ИТМ 1,5 шайбы «Амура» за 1.93.

Ставка №1: гол Йори Лехтеря за 3.55.

Ставка №2: СКА не проиграет + ТМ 4,5 шайбы за 2.15.