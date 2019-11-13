Эксперты: шансы Дзюбы стать лучшим бомбардиром отбора Евро-2020 невелики

Нападающий сборной России Артём Дзюба входит в число лидеров гонки бомбардиров отборочного турнира Евро-2020. У форварда сейчас 9 голов, он находится на втором месте. Больше забил только израильтянин Эран Захави — у него 11 мячей.



Букмекеры оценили шансы Дзюбы стать единоличным победителем гонки бомбардиров. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 4.00. Это примерно 23% вероятности. Сделать ставку на то, что Артёму не удастся стать единоличным победителем, можно за 1.25 (77%).



Кроме того принимают ставки и на то, сможет ли россиянин стать единоличным победителем по системе «гол + пас». Пока Дзюба лидирует, у него 14 баллов (9 голов + 5 передач). У англичанина Рахима Стерлинга 13 баллов (8+5), у Захави, Харри Кейна из сборной Англии и голландца Мемфиса Депая — по 12 баллов.



Сделать ставку на то, что Дзюба выиграет гонку по системе «гол + пас», можно за 1.55 (59%). Поставить на обратный исход можно за 2.30 (41%).



В последних двух матчах отбора Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией (16 октября) и Сан-Марино (19 ноября). Команда Станислава Черчесова уже обеспечила себе попадание на финальный этап чемпионата Европы.



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