Во сколько играют Россия — Бельгия, где смотреть и ставки на счёт матча Евро

16 ноября в матче отборочного турнира Евро-2020 встретятся сборные России и Бельгии. Начало — в 20:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.
По мнению букмекеров, наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (7.10). Следом идут победа Бельгии 1:0 (8.20) и победа Бельгии 2:1 (8.30).
Прогноз «Чемпионата»: победа Бельгии за 2.01
В предстоящем матче эксперты отдают предпочтение гостям. Желаем сборной России успеха, но при выборе ставок отбросим эмоции и доверимся логике. За коэффициент 2.01 можно взять викторию бельгийцев, а за 1.88 проверить индивидуальный тотал «красных дьяволов» больше 1,5. Аргументов в пользу парней Станислава Черчесова хватает, однако разница в уровне мастерства слишком велика.
Роберто Мартинес может спокойно экспериментировать с составом, уровень таланта у «красных дьяволов» запредельный. Во всех без исключения матчах нынешней квалификации Бельгия побеждала с разницей в два мяча или более. Россия способна добыть ничью или даже переиграть столь мастеровитого соперника, находясь в оптимальной форме, но сейчас многие наши лидеры столкнулись с различными проблемами.
Бельгия забила больше всех в квалификации Евро-2020, хотя в топ-15 лучших бомбардиров отбора входит лишь Лукаку, расположившийся за пределами первой пятёрки. Как такое возможно? В восьми прошедших матчах в составе «красных дьяволов» отличились 13 футболистов. Опасность можно ожидать от кого угодно, а количество талантливых исполнителей зашкаливает.
В прошлом матче, с Казахстаном, в атакующем трио Бельгии вышли Азар, Мертенс и Батшуайи, а во встрече с Россией Роберто Мартинес вполне может выпустить Де Брёйне и Лукаку. А ведь есть ещё Ориги и Бентеке, каждый из которых ждёт шанса. Остановить такую машину фактором домашних трибун и усердием возможно, но маловероятно.
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