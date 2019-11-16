Германия — Беларусь: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Германия — Беларусь в квалификации Евро-2020.
Ставка: ИТБ 1,5 мяча Германии в первом тайме за 2.04.
«Немцы заканчивают отборочный турнир. Уверен, что они хотят закончить его на мажорной ноте. Я был на первом матче этих команд. Сборная Беларуси достойно сопротивлялась. Германия на выезде играла, думаю, процентов на 60 максимум. И вообще, для неё это стало привычкой в последнее время.
Но домашние матчи для Германии — это немножко другое. Думаю, понесётся сборная Германии вперёд, постарается смять соперника как можно быстрее.
Беларусь сменила тренера. Работа Михаила Мархеля пока, наверное, не может быть как-то оценена, мало матчей сыграно. Но команда меняется, а по классу она уступает. Не думаю, что здесь что-то хорошее может быть для Беларуси. Ставку сделаю на то, что Германия забьёт минимум два мяча уже в первом тайме. Хороший коэффициент — 2,04», — сказал Андронов.
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