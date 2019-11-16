Азербайджан — Уэльс: прогноз Майкла Оуэна на матч квалификации Евро-2020 в Баку

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Азербайджан — Уэльс.
Ставка: Уэльс победит за 1.50.
«Уэльс должен обойтись без Джо Аллена в Баку, но я ожидаю, что команда Райана Гиггза наберёт столь необходимые три очка. Всё же Азербайджан ниже классом и на выход в финальную часть Евро-2020 уже не претендует.
Гиггз может рассчитывать на Бэйла и Рэмси, хотя Гарет в последнее время совсем не получает игровой практики в «Реале». Тем не менее в сборной он, как правило, хорош. Уэльс никогда не проигрывал Азербайджану (шесть побед и одна ничья), а последняя победа хозяев была одержана 12 месяцев назад над Фарерскими островами.
В общем, Уэльс может не показать красивой игры и выглядеть довольно средненько, но победу он наверняка одержит».
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