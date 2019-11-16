Северная Ирландия – Нидерланды: прогноз Чарли Николаса на матч квалификации Евро

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Северная Ирландия – Нидерланды.



Ставка: победа Нидерландов с форой (-1,5) за 2.27.



«Северная Ирландия вновь сыграет с голландцами. В октябре у подопечных Майкла О'Нила был отличный шанс — они открыли счёт на 75-й минуте, но поплыли. В итоге умудрились пропустить три мяча за оставшееся время и проиграли. Теперь вариантов практически не осталось — нужно выиграть у Нидерландов, а потом ещё и набрать очки в матче с Германией. Желательно, конечно, победить.

Я в такой расклад совсем не верю. Свой шанс Северная Ирландия упустила ещё месяц назад. Нидерланды прекрасно понимают, что это очень важный матч, так что наверняка сыграют как надо. Ставлю на их победу минимум в два мяча".

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