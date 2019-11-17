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Сербия — Украина: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020

Сербия — Украина: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020
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Известный футбольный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Сербия — Украина.

Ставка: обе забьют 1.88.

«Сербы помнят, что с ними сделали украинцы в первом матче — 0:5. Шансов обойти Украину у Сербии нет, чисто теоретически можно говорить о том, что есть шанс обойти Португалию. Но, думаю, Сербия всё прекрасно понимает. Они сами себе испортили отборочный турнир. Есть вопросы престижа. Но и для Андрея Шевченко не вариант — поехать в Сербию и в последнем матче отбора наполучать по ушам.

Украина позволила себе эксперименты в товарищеской встрече с Эстонией. Здесь тоже, наверное, в чем-то будет экспериментальный состав. Но, думаю, Украина едет с серьёзными задачами.

Выбираю ставку «обе забьют». То, что не получилось в первом матче, может получиться сейчас. Сербы будут идти вперёд и стараться максимально обидеть соперника, а Украина — опасная команда, способная реализовать контратаку. Коэффициент — 1,88».

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