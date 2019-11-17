Болгария — Чехия: прогноз Дениса Казанского на матч отборочного цикла Евро-2020

Известный футбольный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Болгария — Чехия.
Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.01.
«Чехи квалифицировались, победив косоваров со счетом 2:1. Теперь они могут со спокойной совестью ехать играть с болгарами.
Думаю, будет минимальная победа чехов, поскольку несколько факторов сходится. Во-первых, они никогда не проигрывали Болгарии: в 5 матчах из 6 — победа. Во-вторых, болгары дома играют очень плохо, неважно с кем: проиграли 4 матча квалификационной кампании из 7, вообще еще не выигрывали. А у чехов как раз наоборот: 5 побед из 7 встреч.
Так как дело будет в Болгарии, у болгар это последний шанс «хлопнуть дверью». Думаю, они постараются своим болельщикам хоть что-то показать. Это важно с точки зрения имиджа матча. Сыграл бы на низ в этом матче».
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