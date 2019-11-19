Сан-Марино — Россия: прогноз Егора Титова на встречу отбора Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Сан-Марино — Россия в квалификации Евро-2020.



Ставка: пенальти в матче за 2.15.



«Матч, которым Россия закрывает отборочный цикл. Нужен он по большому счёту только Артёму Дзюбе, который может стать лучшим бомбардиром отборочного цикла. Понятно, что Сан-Марино — это самая слабая команда в Европе. Даже Гибралтар, Мальта и Лихтенштейн чуть поинтереснее.



Думаю, на этот матч можно ставить тех, кто мало играл в отборе или совсем не играл. Тренерский штаб это, конечно, понимает. Бакаев неплохо вышел против Бельгии. Возможно, в этом матче с первых минут появится. В охотку он сыграл, не боялся. И другие ребята могут получить больше времени. Миранчук, скорее всего, тоже сыграет с первых минут. Он и с Бельгией играл, но ему нужно получать уверенность в играх за сборную, становиться одним из лидеров.



Конечно, Россия выиграет, крупно выиграет. Но сколько именно забьёт Россия, трудно сказать. Дома команда Сан-Марино и от бельгийцев пропустила только четыре. А у нас состав будет обновлённым, не увидим опять Головина, Черышева, Баринова.



Я сделаю выбор такой. Думаю, что пенальти будет в этом матче. Понятно, что Россия будет сидеть на воротах соперника. И там возможны фолы, завалят Дзюбу или Комличенко. Возможно, кто-то рукой сыграет. Мне кажется, это интересный вариант», — сказал Титов.

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