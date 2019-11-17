Сан-Марино — Россия. Прогноз: Дзюба на классе отгрузит трёшку аутсайдеру

19 ноября на стадионе «Олимпико» в матче 10-го тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России на выезде сыграет с национальной командой Сан-Марино. Встреча начнётся в 22:45 мск, поединок в прямом эфире покажет Первый канал. Эксперты не сомневаются в разгромной победе коллектива Станислава Черчесова.



Сделать ставку на Артёма Дзюбу и компанию в букмекерских конторах можно за 1.01, а фора «-5,5» на гостей доступна за 1.92. Виктория бело-голубых оценивается аналитиками коэффициентом 17.0.

Прогноз матча Сан-Марино — Россия (19.11.2019)

Сборная России разгромно уступила Бельгии в Санкт-Петербурге и лишилась шансов на первую строчку в группе I. Многие болельщики и специалисты принялись критиковать национальную команду, забывая о прошлых результатах. Станислав Черчесов продолжает проделывать великолепную работу, однако даже заслуги главного тренера часто необоснованно принижают.



На Евро-2016 Россия набрала одно очко в группе с Англией, Словакией и Уэльсом, на ЧМ-2014 наши парни набрали два балла, находясь в одном квартете с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей, на Евро-2012 не вышли из группы с Чехией, Польшей и Грецией, на ЧМ-2010 и вовсе не попали по итогам стыковых матчей со Словенией.

Нынешний состав сборной называют чуть ли не слабейшим в истории, а Черчесов дошёл до четвертьфинала ЧМ, где по пенальти уступил будущему финалисту турнира. По ходу квалификации Евро-2020 команда под руководством Станислава Саламовича уступила только напичканной звёздами Бельгии. Неужели в мире есть тренер, который игроками РПЛ раскатает лидеров «Реала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Интера», «Боруссии», «Наполи» и так далее?



Сборная России при Черчесове заслуживает уважения хотя бы тем, что бьётся на поле и не теряет очки с соперниками ниже классом. В заключительном туре квалификации Евро-2020 наши парни выйдут на поле против Сан-Марино и обязательно наберут три очка. Ворчуны и недовольные найдутся в любом случае, но в подобных ситуациях логично вспоминать пословицу про собаку и караван.



За коэффициент 1.92 мы сделаем ставку на фору «-5,5» на Россию. Да, Сан-Марино – слабая сборная, но команда Станислава Черчесова не будет играть спустя рукава. Каждый, кто надевает футболку с гербом на груди, покажет свой максимум. Бело-голубые могли бы что-то создать при недооценке соперника со стороны гостей, однако шансы на это невелики.



Также за вкусные 2.88 можно взять индивидуальный тотал Артёма Дзюбы больше 2,5. Капитан сборной России продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира квалификации, а Сан-Марино считается идеальным соперником для улучшения личной статистики. Конечно, три гола – это немало, но опыт первого круга подсказывает нам, что всё возможно.



В Саранске коллектив Станислава Черчесова разгромил Сан-Марино со счётом 9:0, а Дзюба оформил покер. Неправильно думать, что Россия способна на крупные счета только с футбольным карликом. Наши парни в октябре разгромили Шотландию 4:0, а затем Кипр 5:0. После неудачи с Бельгией проблем с мотивацией и желанием реабилитироваться не будет.



Когда какая-либо команда уже решила турнирные задачи, тренеры нередко экспериментируют. Похоже, что с Бельгией Станислав Саламович решил обкатать некоторые варианты в боевых условиях. Полученный опыт бесценен, а теперь Россия может спокойно вернуть себе уверенность и улучшить настроение болельщикам.



Можно не сомневаться, что даже против Сан-Марино наши парни будут биться, как львы. Дзюба получит возможность забивать пачками, Гильерме (или Джанаев) отстоит на ноль, защитники покажут классный процент выигранных единоборств, а Черчесов с невозмутимым взглядом отпразднует очередную победу.

Ставки на матч Сан-Марино — Россия

В первом круге Россия разгромила Сан-Марино со счётом 9:0, а Дзюба оформил покер. За коэффициент 1.92 мы возьмём победу команды Станислава Черчесова с форой «-5,5», а за 2.88 сделаем ставку на индивидуальный тотал Артёма Дзюбы больше 2,5. После поражения от Бельгии наши парни захотят реабилитироваться.



Ставка №1: победа России с форой «-5,5» за 1.92



Ставка №2: индивидуальный тотал Артёма Дзюбы больше 2,5 за 2.88.

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