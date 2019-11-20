«Баскония» — ЦСКА: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Баскония» — ЦСКА.



Ставка: ЦСКА забьёт меньше 82 очков за 2.07.



«Баскония» после 8 туров имеет 3 победы и 5 поражений, идёт 10-й. Тренер Велимир Перасович налаживает позиционное нападение команды. Самой серьёзной проблемой является большое количество потерь: на 1 голевую передачу (13,5 за игру) у басков приходится 1 потеря. Это худшее соотношение в Евролиге. В команде есть явный лидер — Торнике Шенгелия (19,1 очка за матч). Но сколько-нибудь приличной замены на позиции 4-го номера у него нет.



Добротная задняя линия: разыгрывающие Вильдоса и Хенри проводят почти одинаковое время на площадке, меняя друг друга. Мне кажется, что аргентинец понадёжнее. Два атакующих защитника-снайпера — Ник Стаускас и Мэтт Дженнинг. Очень опасный лёгкий форвард Шэйвон Шилдс, которого меняет специалист по защите Патрисио Гарино. У центрового Майкла Эрика равноценной замены нет.



ЦСКА идёт вторым в Евролиге с 6 победами в 8 матчах. Стартовый состав у тренера Димитриса Итудиса определился: разыгрывающий Майк Джеймс, атакующий защитник Хиллиард, лёгкий форвард Никита Курбанов, мощный форвард Андрей Воронцевич и центровой Кайл Хайнс. У всех, кроме Курбанова, есть равноценные замены. В качестве 6-го игрока используется высокорослый Йоханнес Фойгтманн. Выздоровел Коста Куфос. Он прилично выглядит в защите, но пока не очень агрессивен в атаке.



У ЦСКА очень многое зависит от игры снайперов. Если дальние броски Джеймса, Хиллиарда, Стрелниекса и Курбанова полетят, то соперник вынужден будет открывать трёхсекундную зону. Интересно, что Джеймс, Хиллиард и Фойгтманн играли за «Басконию». Счёт личных встреч в рамках Евролиги 30:9 в пользу ЦСКА», — сказал Гомельский.



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