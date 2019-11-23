«Леганес» – «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч испанской Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Леганес» – «Барселона».



Ставка: «Барселона» забьёт минимум 3 мяча за 2.42.



«Леганес» — явный аутсайдер предстоящего матча и главный претендент на вылет в Сегунду по итогам чемпионата. Команда набрала одно очко в выездной игре с «Реалом Сосьедад», но это, скорее, случилось из-за недооценки соперника хозяевами. По игре команда несопоставима с уровнем «Барселоны». Я сильно сомневаюсь, что «Леганесу» удастся забить каталонцам, не говоря уже о том, чтобы отобрать у лидера очки.



Крупная победа «Барсы» напрашивается. Месси набирает форму, и защитники «Леганеса» не смогут его остановить. «Барселона» должна выигрывать крупно, стоит ожидать от них как минимум 3 забитых мячей. Хоть команда и не очень уверенно начала сезон и в гостях периодически возникают проблемы, каталонцы сейчас идут на первом месте в лиге. А значит, в играх с клубами уровня «Леганеса» должны уверенно подтверждать статус фаворита», — сказал Радимов.