«Леганес» – «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч испанской Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Леганес» – «Барселона».
Ставка: «Барселона» забьёт минимум 3 мяча за 2.42.
«Леганес» — явный аутсайдер предстоящего матча и главный претендент на вылет в Сегунду по итогам чемпионата. Команда набрала одно очко в выездной игре с «Реалом Сосьедад», но это, скорее, случилось из-за недооценки соперника хозяевами. По игре команда несопоставима с уровнем «Барселоны». Я сильно сомневаюсь, что «Леганесу» удастся забить каталонцам, не говоря уже о том, чтобы отобрать у лидера очки.
Крупная победа «Барсы» напрашивается. Месси набирает форму, и защитники «Леганеса» не смогут его остановить. «Барселона» должна выигрывать крупно, стоит ожидать от них как минимум 3 забитых мячей. Хоть команда и не очень уверенно начала сезон и в гостях периодически возникают проблемы, каталонцы сейчас идут на первом месте в лиге. А значит, в играх с клубами уровня «Леганеса» должны уверенно подтверждать статус фаворита», — сказал Радимов.
- 23 ноября 2019
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 22 ноября 2019
-
23:08
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 ноября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00