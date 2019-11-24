«Уфа» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги 24 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Сочи» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 1,5 мяча за 2.35.



«В «Сочи» все же решились на смену тренера, был отправлен в отставку Александр Точилин. Нового главного пока не назначили. Роман Березовский будет исполнять обязанности. Но у «Сочи» неплохой состав. И для меня загадка, почему команда идёт последней. Всё могло быть гораздо лучше. Да, проблема в том, что состав сформирован, когда уже начался сезон. Может быть, не хватило времени штабу команды. Но с мастерством у «Сочи» все не так плохо.



«Уфе» Евсеева всё равно, с кем играть. Вылетать уфимцы не собираются. Команда будет убиваться в любом матче, в том числе и в предстоящем. Проблема обеих команд — отсутствие ударных нападающих. Заболотного трудно к таковым отнести, да и мало он играет. Полоз — не совсем центральный нападающий, ему не всегда хватает стабильности. У «Уфы» после ухода Игбуна та же проблема.



Матч будет проходить в сложных условиях. Наверняка будет и холод, и мяч тяжёлый, с которым сложно управляться. Не думаю, что в такой ситуации будет много голов. Поставлю на «тотал меньше 1,5 мяча».



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