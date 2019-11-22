«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 3 шайбы за 3.75.



«Уфимский результат матча «Салават Юлаев» — «Амур» можно считать предопределённым. Просто потому, что «Салават» похабно играет в Хабаровске, но замечательно работает с «Амуром» дома. То же самое можно сказать и про дальневосточников, которые у себя дома раз за разом снимают с уфимцев стружку, но в Уфе их исправно рвут на ветошь. И это за редкими исключениями продолжается уже добрый десяток матчей. То есть четвёртый сезон.



И откуда при таких раскладах взяться нынешнему исключению? «Амур» в нынешнем сезоне (да и в предыдущих тоже) не только в Уфе, но и вообще на выезде играет, мягко говоря, паскудно. Очки набирает в основном дома, а в гостях, иногда даже кажется, сдаётся ещё до выхода на лёд. «Салават» хоть и отскочил в последнем матче с минимально-футбольным счётом от китайских товарищей, но ведь совсем не пропустил. И не «Амуру» с его 1,57 шайбы, забиваемой в среднем в гостевом матче, крушить и рвать салаватовскую оборону.



В общем, всё тут ясно и понятно. Хозяева победят, не особо при этом перенапрягаясь. Конечно же, в основное время, основательно, с преимуществом в три-четыре шайбы», — сказал Лебедев.



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