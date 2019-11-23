С кем сыграет Россия на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ставки букмекеров

Сборная России по итогам квалификации пробилась на ЧЕ-2020, который стартует 12 июня в Риме. В турнире примут участие 24 команды, разбитые на 6 групп, матчи пройдут в 12 странах.

Коллектив Станислава Черчесова попал в группу В вместе с Данией и Бельгией. Уже известно, что матч с Данией сборная России проведёт в Копенгагене, а с Бельгией встретится в Санкт-Петербурге. Ещё один матч на групповом этапе сборная России также проведёт в Санкт-Петербурге.

Соперником коллектива Станислава Черчесова станет либо Финляндия, либо Уэльс. Жеребьёвка пройдёт 30 ноября в Бухаресте, однако букмекеры уже начали принимать ставки на итоговый состав группы В.

Эксперты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.95 как на Финляндию, так и на Уэльс в качестве одного из соперников сборной России по группе В. Жеребьёвка не зависит от каких-либо сторонних факторов, поэтому шансы у обеих команд составляют 50%.

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