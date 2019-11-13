Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ставим на Артёма

13 октября 2019 года сборная России в Никосии разгромила Кипр со счётом 5:0. Автором одного из голов стал Артём Дзюба. Лучший форвард страны за свою карьеру наколотил уже 24 мяча за национальную команду и приблизился к рекорду Александра Кержакова. На Евро-2020 или даже раньше нападающий «Зенита» может обойти живую легенду сине-бело-голубых, но обо всём по порядку.



За сборную России Кержаков забил 30 голов, а на счету Дзюбы на данный момент 24 мяча. Букмекеры уже активно принимают ставки на перекрытие планки, установленной Александром, и шансы Артёма превзойти достижение своего конкурента выглядят очень даже неплохо. Рассмотрим подробнее линию экспертов.

Аналитики верят в Дзюбу

Сделать ставку на то, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова по голам за сборную России можно с коэффициентом 1.55, что соответствует 60% вероятности. Обратный вариант доступен за 2.30 (40%). У капитана нашей национальной команды потрясающая статистика, практически гарантированное место в основе, право на пробитие пенальти и великолепная физическая форма.



Кержакову для 30 точных выстрелов потребовалось провести за сборную 90 матчей. Дзюба принял участие лишь в 40 поединках за национальную команду и уже забил 24 мяча. Несложно посчитать, что в среднем Артём выдает по 0,6 гола за игру. По данному показателю форвард «Зенита» лучше множества элитных бомбардиров.



Прямо сейчас в играх за сборные у Роналду 0,59 гола за матч, у Левандовски и Джеко по 0,55. Все упомянутые форварды играют в той же конфедерации, что и Дзюба, поэтому отговорки о слабости соперников здесь не работают. Например, Криштиану в нынешнем отборочном цикле четыре из семи мячей отгрузил в одной встречей с Литвой.



Для того, чтобы выйти на единоличное первое место в списке самых результативных игроков сборной России за всю историю, Дзюбе необходимо забить ещё семь мячей. Если Артём сохранит свою скорострельность (0,6 гола за игру), то для преодоления результата Кержакова капитану нашей национальной команды необходимо провести ещё 12 поединков.



В нынешнем отборочном цикле команду Станислава Черчесова ожидает два матча. 16 ноября в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Бельгией, а ещё через три дня Дзюба и компания на выезде встретятся с Сан-Марино. Артём получит великолепный шанс отличиться с главным аутсайдером группы, но и точный выстрел в ворота Куртуа исключать также не стоит.



Если Дзюба обойдётся без травм, то с высокой вероятностью примет участие в контрольных матчах перед Евро-2020, а затем выступит и на главном турнире предстоящего лета. От голевых свершений Артёма во многом зависят перспективы сборной России в ближайшем будущем. Станислав Черчесов и поклонники нашей национальной команды будут только рады, если рекорд Александра Кержакова падёт в июне или июле 2020 года.



Ставка №1: Артём Дзюба побьёт рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России с коэффициентом 1.55

Артём может стать лучшим в квалификации Евро-2020

Если говорить о квалификации Евро-2020, то и здесь эксперты верят в успех Артём. За уже знакомый коэффициент 1.55 (вероятность 60%) можно сделать ставку на то, что Дзюба станет единоличным лучшим игроком по системе «гол+пас» в нынешнем отборочном цикле. Обратный вариант доступен в конторах за 2.30 (40%).



Сейчас у Дзюбы 14 очков (9 голов + 5 передач). На один балл отстаёт Стерлинг, но Рахим из-за стычки с Гомесом пропустит встречу с Черногорией. По 12 баллов у Кейна, Депая и Захави, поэтому перспективы Артёма сохранить первую строчку выглядят туманно. Пожалуй, в данном случае стоит рискнуть и взять ставку за коэффициент 2.30.

У России впереди Бельгия и Сан-Марино. Артём практически наверняка наберёт очки по системе «гол+пас» в матче с аутсайдером группы, но и у конкурентов есть отличные шансы. Захави осталось сыграть против Польши и Северной Македонии, здесь сюрпризы маловероятны, зато у двух других претендентов возможностей обойти нападающего нашей сборной будет достаточно.



У Кейна 12 очков за шесть матчей, а у Депая столько же баллов за пять поединков. Англия дома сыграет с Черногорией, а затем на выезде с Косово. Нидерланды встретятся с Северной Ирландией и Эстонией. Даже 16-17 пунктов по системе «гол+пас» может оказаться недостаточным, чтобы Дзюба единолично сохранил первую строчку.



Ставка №2: Артём Дзюба не станет единолично лучшим игроком квалификации Евро-2020 по системе «гол+пас» с коэффициентом 2.30

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