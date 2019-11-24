«Вильярреал» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Сельта» в 14-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Вильярреал» победит за 1.80.



«Сельта» поменяла тренера. Как мы знаем, теперь Оскар Гарсия возглавляет команду. Первый блин вышел комом: проиграли «Барселоне» на «Камп Ноу» — 1:4, хотя смотрелись достаточно неплохо, особенно в первом тайме.



У «Вильярреала» серия из трёх матчей подряд без побед. Но «Вильярреал» очень неплох в нынешнем сезоне, многие это отмечают. В хорошей форме находится лидер команды Жерар Морено, забивавший за сборную и в ворота Мальты, и в ворота Румынии. И Санти Касорла очень здорово смотрелся. Ну и матч домашний для «Вильярреала». Да, Бильбао там обыграть не удалось, но до этого были победы над «Алавесом», «Бетисом» (5:1), «Вальядолидом», не проиграли мадридскому «Реалу». Думаю, дома, на «Керамике», «Вильярреал» такого соперника, как «Сельта», тем более в её нынешнем состоянии, обыгрывать должен.



Возьму чистую победу «Вильярреала» за 1,8. В прошлом сезоне «Вильярреал» уступил «Сельте» — 2:3, проигрывая — 0:3. Сейчас надо брать реванш».



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