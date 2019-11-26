Емельяненко – Кокляев, ставки и прогноз букмекеров на бой 29 ноября

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» состоится бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок пройдёт по правилам бокса. Спортсменов ожидает четыре раунда по три минуты, бойцы будут выступать в боксёрских перчатках. Поединок можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ» начиная с 22:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка Емельяненко. Кокляев никогда не дрался в ММА или на ринге, но выигрывал различные соревнования на силу и выносливость. На момент выхода линии сделать ставку на победу Александра можно было за 1.25, но сейчас на бойца ММА установлен коэффициент 1.15, что соответствует вероятности 81%.
Котировки на викторию Михаила поднялись с 4.1 до 7.1 (13%). Также аналитики не исключают ничью по итогам боя. Данный вариант доступен в конторах за коэффициент 14.5 (6%). По прогнозу специалистов, победу одержит Александр Емельяненко.
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