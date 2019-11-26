Выступит ли Россия на Олимпиаде в Токио. Прогноз и ставка экспертов

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Исполком ВАДА рассмотрит рекомендацию 9 декабря.

Напомним, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

В букмекерских конторах можно сделать ставки на то, в каком формате выступит сборная России на Олимпиаде-2020 в Токио. Вариант, при котором в Японию поедет лишь часть спортсменов под нейтральным флагом, оценён коэффициентом 1.25, что соответствует 66% вероятности.

За 3.55 (23%) можно сделать ставку на то, что все российские спортсмены выступят на Олимпиаде под флагом страны. Если ни один российский спортсмен в Токио не выступит, то сыграет коэффициент 7.00 (11%).

По прогнозу экспертов, российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 под нейтральным флангом. Олимпиада пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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