Под каким флагом выступит Россия на Олимпиаде в Токио. Ставка букмекеров

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию организации об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

В букмекерских конторах можно сделать ставки на то, в каком формате выступит сборная России на Олимпиаде-2020 в Токио. Вариант, при котором в Японию поедет лишь часть спортсменов под нейтральным флагом, оценён коэффициентом 1.25, что соответствует 66% вероятности.

За 3.55 (23%) можно сделать ставку на то, что все российские спортсмены выступят на Олимпиаде под флагом страны. Если ни один российский спортсмен в Токио не выступит, то сыграет коэффициент 7.00 (11%).

Олимпиада пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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