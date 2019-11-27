«Зенит» — «Лион»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Зенит» — «Лион» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.14.
«В этой группе, которая, на мой взгляд, всё-таки не самая сильная в ЛЧ, всё довольно запутанно. И «Зениту», и «Лиону» в этой встрече нужна победа. Но здесь всё будет ясно только в последнем туре.
Обе команды находятся не в лучшей форме. У «Зенита» два поражения от «Лейпцига», и оба, на мой взгляд, вполне заслуженны. У «Лиона» в последнем туре неожиданное поражение от «Бенфики».
Думаю, что в этом матче будет много осторожности. Здесь будет аккуратный футбол. И я считаю, что в этом матче будет низ. Прекрасно понимая силу «Лиона» впереди и прекрасно осознавая, что Азмун вместе с Дзюбой составляют мощный дуэт, команды будут сосредоточены на оборонительных действиях.
Не так много верховых матчей у «Зенита» в этом сезоне, поэтому думаю, что и в этой встрече будет не так много голов», — сказал Казанский.
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