«Зенит» — «Лион». Прогноз: Семак и Дзюба провалят главный матч осени

27 ноября в Санкт-Петербурге «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» примет французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 20:55 мск. Купить билеты можно на официальном сайте сине-бело-голубых. Эксперты считают фаворитом команду Сергея Семака. Сделать ставку на Артёма Дзюбу и компанию в букмекерских конторах можно за 2.43. Победа «львов» оценивается аналитиками коэффициентом 2.98.

Прогноз матча «Зенит» — «Лион» (27.11.2019)

«Зенит» перед ключевым поединком в Лиге чемпионов сумел добыть важную победу в РПЛ. В субботу сине-бело-голубые одолели в Казани «Рубин». Обе команды забили по голу из офсайдов, но на итоговый результат это не повлияло. Коллектив Сергея Семака ожидает непростой соперник, который набрал приличную форму.



«Лион» преодолел небольшой кризис, поменял тренера и постепенно подбирается к зоне еврокубков в Лиге 1. Если говорить о Лиге чемпионов, то здесь у французов всё прекрасно. «Львов» вполне устроит даже ничья на выезде, так как в последнем туре соперником Депая и компании станет «РБ Лейпциг», способный гарантировать себе участие в плей-офф по итогам встречи с «Бенфикой».



У «Зенита» на данный момент четыре очка, а у «Лиона» семь. Сине-бело-голубым нужна только победа, иначе даже Лига Европы может стать недостижимой целью для коллектива Сергея Семака. Эксперты отдают предпочтение хозяевам в основном из-за фактора своего поля. Виктория клуба с берегов Невы идёт за 2.43, на «львов» можно поставить за 2.98.



На наш взгляд, стоит учесть стратегическое превосходство гостей и стиль игры французов. Команду Руди Гарсии устроит ничья. «Зениту» придётся раскрываться, а у соперника сине-бело-голубых быстрая группа атаки. Да, тот же Депай официально под вопросом, но даже без голландца у «львов» хватает исполнителей серьёзного уровня.



За коэффициент 2.19 мы сделаем ставку на «Лион» с форой «0». Недавно в СМИ появилась информация о том, что Семак улетит с женой в Африку сразу после матча с «Бенфикой». Если «Зенит» не обыграет дома «Лион», то пройти в плей-офф Лиги чемпионов будет уже практически нереально. Останутся лишь теоретические шансы в случае ничьи.



Сергей Богданович, разумеется, не покинет команду в случае неудачи, однако подобные новости вряд ли придают дополнительную мотивацию футболистам «Зенита». Первый гол за шесть матчей забил Дзюба. Артём отличился в поединке с «Рубином», однако в Лиге чемпионов система VAR отменила бы мяч форварда из-за офсайда.



Из-за оскорблений и различных акций некоторых личностей Дзюба наверняка чувствует давление. Сам «Зенит» потерял уверенность в Лиге чемпионов. Два поражения от «РБ Лейпциг» сильно ударили по амбициям сине-бело-голубых. Если у коллектива Сергея Семака дела идут не лучшим образом, то у «Лиона» наоборот заметен прогресс.



«Львы» выиграли четыре из пяти последних матчей, укрепили позиции в Лиге 1, близки к выходу из группы в Лиге чемпионов и стали гораздо устойчивее с психологической точки зрения. Руди Гарсия раскрепостил свою команду, а футболисты взамен начали штамповать голы. За коэффициент 1.79 можно проверить забитый мяч гостей во втором тайме. Статистически ставка смотрится интересно.



Во всех четырёх турах группового этапа Лиги чемпионов в нынешнем сезоне «Зенит» пропускал после перерыва, включая поединок на «Стад де Люмьер». Также, сине-бело-голубые позволили отличиться «Рубину» на 66-й минуте. У Семака в распоряжении немолодые центральные защитники, которые порой теряют концентрацию во вторых таймах.

Стоит отметить и потенциальный рисунок игры. Если «Зенит» не поведёт в счёте по итогам стартовой 45-минутки, то сине-бело-голубым придётся ещё больше рисковать и оголять пространство на своей половине. «Лион» умеет прибавлять после перерыва, поэтому чемпиона РПЛ ожидает тяжелейший поединок.

Ставки на матч «Зенит» — «Лион»

«Зенит» дважды проиграл «РБ Лейпциг», Дзюба за шесть последних матчей забил только из офсайда, Семак с женой собирается в Африку – с таким багажом сине-бело-голубые подходят к самому важному поединку осени. «Лион» наоборот расцвёл при Руди Гарсии, поэтому мы сделаем две ставки в пользу гостей. За коэффициент 2.19 возьмём фору «0» на «львов», а за 1.79 проверим гол французов во втором тайме.



Ставка №1: победа «Лиона» с форой «0» с коэффициентом 2.19.



Ставка №2: «Лион» забьёт во втором тайме за 1.79.

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