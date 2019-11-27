«Зенит» – «Лион»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион».



Ставка: победа «Зенита» за 2.45.



«Победа над «Лионом» — это единственная реальная возможность поправить своё положение в группе. И я всё-таки считаю, что фаворитом матча является «Зенит». Они сейчас находятся в нормальном состоянии, с составом нет проблем. А это говорит о том, что «Зенит» способен выиграть.



Я уверен, что «Зенит» соберётся на этот матч и добьётся победы, потому что в случае ничейного исхода команда Сергея Семака усложнит задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. А если «Зенит» проиграет, то он сможет занять максимум третье место в группе. «Зенит» играет дома, на матче должен быть аншлаг, и эти факторы скажутся на результате.



Конечно, на лёгкую победу рассчитывать не приходится, так как, к сожалению, у наших команд не бывает ни одного простого матча на европейском уровне ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Но тем не менее «Зенит» выиграет и сделает это, не пропустив в свои ворота.



«Зенит» может сыграть в три центральных защитника, но в таком случае должны быть активные фланги, потому что при таком построении нужно заставлять играть фланговых игроков соперника на своей половине поля. У «Зенита» на фланге могут сыграть Жирков, Смольников или Караваев.



Я не увидел, чтобы «Лион» хорошо играл в обороне. Это команда, которая будет играть в атаку. Как раз шансы против такого соперника будут выше у нашей команды. Но честно говоря, когда думаю о «Зените», меня в некоторой степени удивляет состав, который выставляет Сергей Семак. Там всегда много неожиданностей. Впереди всегда играют Азмун, Дзюба, в опорной зоне — Оздоев, в обороне — Иванович и Ракицкий. А остальные позиции сильно меняются. Главное, чтобы у «Зенита» получалась игра через фланги, потому что Азмун и Дзюба зависят от фланговых игроков.



Дзюба не забивает в последнее время. Но это не значит, что он плохо сыграл и сопернику удалось его выключить. Сейчас «Зенит» силён тем, что в составе очень много забивающих игроков. Со второй линии Оздоев начал активно играть, сейчас наконец-то набирает форму Кузяев. Поэтому нельзя говорить, что игра команды заточена под Дзюбу. «Зенит» правильно строит игру: Дзюба на себя отвлекает оборону соперника и создаёт условия для партнёров. А то, что он сам не забивает, я думаю, второстепенно как для команды в целом, так и для Артёма. Главное — это принести пользу команде.



В этом матче поставлю на победу «Зенита». Я считаю, что он будет очень строго играть в обороне и сможет не пропустить. Можно отметить, что «Зенит» очень часто, играя в еврокубках, пропускал первым, а потом уже героическими усилиями сводил матч вничью или даже выигрывал. Но сейчас, думаю, Семак сумеет настроить игру в обороне, чтобы парни сыграли максимально надёжно», — сказал Непомнящий.

«Зенит» — «Лион». Прогноз: Семак и Дзюба провалят главный матч осени Ничья – это максимум, на который может претендовать «Зенит». Чемпиона РПЛ ждёт тяжёлая битва.