«Портленд» — «Оклахома». Прогноз Владимира Прокофьева на матч НБА 28 ноября

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Ставка: победа «Трэйл Блэйзерс» с форой «-3» с коэффициентом 1.89

«Портленд» не слишком удачно провёл тяжёлое затяжное турне, но, учитывая все напасти, которые свалились на «Трэйл Блэйзерс» (пара побед за шесть последних гостевых поединков), это неплохо. Лазарет команды пустеет, Мело и партнёры притираются друг к другу, поэтому поводов для оптимизма хватает.

«Портленд» уже прилично отстаёт от зоны плей-офф, но в кубковой восьмерке на Западе находятся «Финикс» и «Миннесота». Конкуренты «Трэйл Блэйзерс» вряд ли смогут держать баланс на уровне хотя бы 50% побед, а значит всё зависит от Лилларда и компании. В ближайшем поединке коллектив Терри Стоттса примет перестраивающуюся «Оклахому».

«Тандер» обладают множеством пиков на будущих драфтах, а сейчас главная задача клуба заключается в развитии Гилджес-Александера и выставлении в выгодном свете игроков на солидных контрактах. Пол, Галлинари, Адамс, Шрёдер – Сэм Прести обменяет любого, если увидит в сделке перспективу на будущее. «Оклахома» сейчас в таблице даже выше «Портленда», но зимой расклад наверняка будет другим.

Фора «-3» на «Трэйл Блэйзерс» идёт за коэффициент 1.89. К ставке есть смысл присмотреться. Во-первых, почти месяц назад «Портленд» одолел «Оклахому» на её паркете со счётом 102:99 и это при том, что «Тандер» типичная домашняя команда. В родных стенах у парней Билли Донована баланс 5-4, а на выезде ужасные 1-6.

Единственная гостевая победа «Оклахомы» пришлась на сражение с развалившимся «Голден Стэйт». «Портленд» дома разбирался с куда более сильными версиями «Тандер», а плей-офф прошлого сезона с сумасшедшим броском Лилларда надолго останется в памяти болельщиков.

Из семи ближайших матчей шесть «Трэйл Блэйзерс» проведут на своём паркете. Для «Портленда» наступает идеальное время улучшить своё положение в турнирной таблице и для начала необходимо разобраться с соперником, который вполне по зубам парням Терри Стоттса. Лишь бы Мело не накидал «кирпичей» против бывшего клуба.

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