Месси выиграет шестой «Золотой мяч». Коэффициент на победу Лео обрушился

2 декабря 2019 года в Париже состоится церемония вручения награды «Золотой мяч». Главным претендентами на награду считаются Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» и Лионель Месси, выступающий за «Барселону».

В конце октября явным фаворитом в споре за почётный приз считался ван Дейк. Букмекеры предлагали поставить на то, что Вирджил получит «Золотой мяч», за 1.36 (68% вероятности), а на победу Месси был установлен коэффициент 2.87 (32%).

26 ноября в СМИ появилась информация о том, что учредители премии уже уведомили Месси в победе в голосовании и взяли у аргентинца интервью. На указанную публикацию отреагировали аналитики. В букмекерских конторах коэффициент на викторию Лионеля обрушился до 1.1 (83% вероятности), а на триумф ван Дейка теперь можно поставить за 5.25 (17%).

Месси к настоящему моменту имеет в активе пять «Золотых мячей». Самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась 32-летнему форварду «Барселоны» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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