«Торпедо» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Динамо» (Москва).



Ставка: победа «Динамо» за 2.60.



«Как неоднократно подчёркивал бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, любой матч этих соперников оставляет в его сердце незаживающие раны. Потому что кто-то из них в итоге обязательно проиграет. Шанцев сделал для «Торпедо» очень много, превратив, по сути, «межлиговую» команду в крепкого середняка КХЛ.



До Шанцева и в эпоху «раннего» Шанцева «автозаводцы» болтались между элитой и «вышкой», и в «Торпедо» до сих пор играет живой свидетель тех душевных метаний – Михаил Варнаков-младший. Тогда он был главной надеждой нижегородского хоккея, у которого «молоко на губах не обсохло». А теперь принадлежит к категории «аксакалов», всё повидавших и всё знающих. При этом он умудрился не быть задрафтованным в НХЛ, хотя одно время на него сильно заглядывался «Нэшвилл».



Нынче и «Динамо», и «Торпедо» чувствуют себя совсем неплохо, деля соседние строчки в верхней части турнирной таблицы Западной конференции, а «Торпедо», если исходить из их реальных возможностей, так и вовсе в шоколаде. При этом «Динамо» чувствует себя немного лучше, поскольку находится чуть выше. Приблизительно в таком же соотношении находится и статистика личных встреч, где бело-голубые лидируют, в основном благодаря тем двум сезонам, когда под руководством Знарка доходили до Кубка Гагарина.



Вот от этого и следует плясать. Думается, что в весьма нелёгком матче «Динамо» всё-таки возьмёт верх. Много шайб заброшено не будет, преимущество гостей окажется минимальным, но победят бело-голубые в основное время», — сказал Лебедев.



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