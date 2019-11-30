«Крылья Советов» — «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 18-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Уфа» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал меньше 2 мяча за 1.75.



«Матч примерно равных соперников как по составу, так и по ситуации, в которой сейчас находятся команды. Поэтому я считаю, что это игра на три результата, но в какой-то степени отдаю предпочтение «Крыльям Советов». Они находят свою игру, однако в предстоящем матче не примет участия целый ряд основных игроков. Особенно стоит отметить отсутствие Соболева, Гацкана, Мияйловича. Это важные игроки в составе самарского клуба, поэтому не могу считать хозяев явными фаворитами. Тем не менее «Крылья Советов» найдут, кем заменить отсутствующих игроков, и смогут не проиграть. Тем более «Уфа» в этом сезоне не одержала ещё ни одной гостевой победы, да и забила на чужих полях всего два мяча.



Команды в этом матче забьют минимальное количество мячей. У «Крыльев» и так есть проблемы с результативностью, а сейчас не играет лучший бомбардир команды. Так что самарцам будет сложно проявить себя в атаке. У «Уфы» также есть сложности с забитыми мячами. Поставлю на то, что команды не смогут показать высокую результативность, и, скорее всего, в этой игре всё решит единственный забитый мяч.



В целом «Крылья» временами играют неплохо. Был период, когда они одержали три победы подряд. «Уфа» же хорошо себя проявляет в играх против лидеров чемпионата. Обе команды я считаю середняками. Они будут находиться на 8–12-м местах и не примут участия в борьбе за выживание».



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