«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Романа Гутцайта на матч 18-го тура РПЛ в Москве

Футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Динамо».



Ставка: «Локомотив» победит за 2.21.



«С каким же настроем команды выйдут на поле? У «Динамо» хорошее настроение после победы, одержанной в минувшие выходные над «Ростовом». У «Локомотива», как мне кажется, настроение похуже, потому что команда потеряла шансы попасть в весеннюю стадию Еврокубков.



Но я бы всё-таки отметил, что «Локомотив» очень здорово играл матч с «Байером». Я имею в виду, конечно, смелость, которую показала команда Юрия Павловича Сёмина. Восстановился Антон Миранчук, вместе с братом он старался, зажигал. Между прочим, Антон имел очень классный момент, реализовать который, к сожалению, не сумел. Плюс остальные футболисты — Крыховяк, Баринов, Игнатьев — очень продуктивно действуют в последних матчах.



Что касается московского «Динамо», то эта команда хоть и одерживает победы в последних турах и чуть-чуть выше в таблице оказывается, мне кажется, что с «Локомотивом» она справиться не должна. Потому что «Локомотив» сейчас — это не только собранная из очень квалифицированных футболистов команда, но ещё и тот клуб, который находится в неплохой форме. «Локомотив» реально катит вперёд. Скажу ещё раз: мне крайне понравилось то, как «Локомотив» старался действовать в матче с «Байером» — пытался прессинговать, создавать моменты и не отсиживался в обороне.



Я думаю, что в предстоящем матче фаворитом является «Локомотив», тем более что играть он будет при огромном количестве своих болельщиков. Здесь я бы остановил свой выбор на победе московского «Локомотива» с коэффициентом 2.21 — это и есть мой прогноз».



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