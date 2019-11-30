«Ростов» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Ростов» — «Урал».



Ставка: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1,5 мяча за 1.75.



«До большого перерыва в чемпионате России остается сыграть не так много матчей. И последние туры перед паузой имеют большое значение в плане настроя, настроения игроков, с которым они уйдут в отпуск.



«Ростов» дома принимает екатеринбуржский «Урал». Здесь история про голы. Встречаются две самые пропускающие команды в чемпионате России. Но если «Урал» и в прошлом году так играл при Парфёнове, то «Ростов», перейдя на новую схему, стал много забивать, но и много пропускать.



В матче первого круга была ничья — 2:2. Очень яркая и результативная получилась игра. В прошлом сезоне в Ростове хозяева выиграли — 2:1. Сейчас, после серии неудач, проигрышей в матчах с «Тамбовом» и «Динамо», думаю, «Ростов» и Карпин найдут ходы, чтобы «Урал» вскрыть.



«Урал» неплохо сыграл в обороне в последних двух встречах, не пропускал: 0:0 — с «Ахматом», 0:0 — со «Спартаком». Но со «Спартаком» должны были пропустить, просто подвела реализация команду Доменико Тедеско.



Думаю, «Ростов» забьет и прервет неудачную серию. Сыграл бы «индивидуальный тотал «Ростова» больше 1,5 мяча» за 1,75. Даже рассмотрел бы вариант «победа «Ростова» и больше 1,5 мяча». Тут коэффициент пожирнее».



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