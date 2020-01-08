«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: прогноз Павла Занозина на матч Кубка французской лиги 8 января

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Кубка французской лиги «ПСЖ» — «Сент-Этьен».



Ставка: “Сент-Этьен” победит с форой (+2,5) за 1.97.



«На “ПСЖ” всегда сложно ставить. В Кубке Франции я ставил на тотал больше 6,5 голов, а они забили шесть. В какой-то момент футболисты начали отдыхать. Парижане расслабляются и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Однако в любом момент могут собраться и взять свое. Не знаю насколько они будут собраны в матче с “Сент-Этьеном”, но уверен, что они не будут выкладываться на все сто процентов.



Тем более, “Сент-Этьен” — это такая команда, с которой можно сыграть в полноги, чтобы ее пройти. Это явно не тот соперник, которого нужно опасаться. Я думаю, что Париж проведет эту игру в режиме экономии сил.



Мне нравится ставка на то, что “ПСЖ” все-таки добудет победу, но она не будет разгромной. Допустим, “Сент-Этьен” с форой (+2,5) — неплохой вариант. К тому же, коэффициент на этот исход довольно солидный. Да, в чемпионате “ПСЖ” разгромил их со счетом 4:0, но в Кубке Лиги будет совершенно другая история. Мне кажется, что “ПСЖ” сыграет по принципу “необходимо и достаточно”. Не стоит забывать, что недавно были праздники, а скоро возвращение еврокубков, так что тратить энергию в лишний раз не стоит».



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